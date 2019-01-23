İzmir’de kent müzesi heyecanı

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yıldır aralıksız olarak eğitim, kültür, sanat alanlarında çalışmaları destekleyen Yaşar Eğitim Kültür Vakfı, İzmir'in ilk kent müzesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan projelerle topluma katkı sağlamak için çalışmalarına devam eden Yaşar Eğitim Kültür Vakfı, 2019 yılının ikinci yarısında İzmir'in ilk kent müzesinin açılışını gerçekleştirecek. Büyük heyecan yaşadıklarını belirten Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, "Alsancak'ta, eski bir un fabrikası olan ve bir dönem Yaşar Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan binanın restorasyon ve restitüsyon çalışmaları Mimar Etem Ülkütaş tarafından yürütülüyor" dedi. Müze, toplam 6 bin m2 kapalı alan içinde 2 bin 600 m2 geçici ve kalıcı sergi alanları, 326 kişilik opera çukurlu konferans salonu, kütüphane ve sanat atölyelerinden oluşacak.