İzmir’in sorunları yüreğimi sızlatıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Egeli SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zeybekci, 1 Nisan'da göreve gelir gelmez içme suyuna yüzde 50 indirimin ardından otobüs, metro, vapur ve tramvay ücretlerinde de vatandaşın lehine iyileştirmeye gideceklerini söyledi. En az 1 yıl süreyle ulaşıma zam yapmayacaklarını belirten Zeybekci, kent içi ulaşım ücretlendirme sisteminin omurgasını oluşturan 90 dakika uygulamasını da devam ettireceklerini ifade etti. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1.6 metrekare gibi düşük bir rakam olduğunu hatırlatan Zeybekci; "5 yıllık görev sürem sonunda İzmir'de 1.6 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkaracağım. Arabasına binen İzmirli kısa süreli bir yolculuğun ardından nefes alabileceği, kendini dinleyebileceği yeni yeşil alanlara kavuşacak" dedi. İzmir gibi güzel bir kentin halen daha yağmur suyu, kanalizasyon gibi ilkel altyapı problemleri ile boğuştuğunu belirten Zeybekci, "Bunu ben değil gittiğim yerlerde sohbet ettiğim insanlar söylüyor. Hala 21. Yüzyılın İzmir'inde, bu şehrin göbeğinde altyapı ile ilgili en temel, en insanı, en kentsel şeylerden birisi olan kanalizasyon problemi olabilir mi? İnanın duyduğum zaman yüreğim sızlıyor, boğazıma yumruk tıkanıyor. Hafta sonu Karaburun'a gittim. Burada ve Mordoğan'da kanalizasyon yok olduğunu öğrendim. Şaka yaptılar sandım. Bunlar birikmiş, kronikleşmiş sorunlar. Belki çözümle ilgili cesaret kırmış, biraz insanların gözünü de korkutmuş sorunlar. Bu bir vaka" diye konuştu. İzmirlileri dinlediğini ifade eden Zeybekci, tespitlerine ve yapmak istediklerine şöyle devam etti; "Gittiğim her yerde vatandaşlarımızı dinliyorum. Olumlu olumsuz düşüncelerini not alıyorum. Yeni bir whatsapp hattımız var. İzmir ile ilgili katkı koymak isteyen on binlerce insan bize yazıyor. İki günde 10 bin kişiye ulaştık. İzmir'in çevre problemi dediğiniz zaman çok entel bir bakış açısı değil. En basit, en insani haliyle Karabağlar'a gittiğinizde hava kirliliğinden dolayı nefes alamıyorsunuz. Allah aşkına Alsancak'ta, Bornova'da doğalgaz problemi olur mu? Buca'da, Konak'ta doğalgaz problemi olur mu? Bunlar maalesef var. İnsanlarımız bunu söylüyor. Ben de hakikaten büyük bir dikkatle bunları izliyor, dinliyorum." "İzmir ile ilgili projelerimizi 10 ana başlık altında topladık. Ama her bir ana başlığın altı çok sayıda proje ile dolu. Allah'ın izni ile 4 Şubat'ta projelerimizi İzmirlilerle paylaşacağız." "Bu kent aynı zamanda spor şehri. Belki spor deyince birçoğunun aklına futbol geliyor. Ama biz tüm spor dallarına aynı gözle bakıyoruz. Bizim hedefimiz anaokulundan başlamak üzere çocuklarımızın spor yapabilecekleri yeni alanlar yaratmak. Bu şehirde olması gerekenin çok altında spor salonu var. Az sayıda da yüzme havuzu mevcut. Müsabakaların düzenlenebileceği standartlarda sanıyorum bir tane yüzme havuzu var. O da çok sıkıntılı. Bu İzmir'e yakışan bir tablo değil. İzmir'de yüzlerce kapalı spor salonu olması lazım. Her okulda bir spor salonu olmalı. Onu aynı zamanda mahalleli de kullanabilmeli. Yüzme havuzları belli bir nüfusa hitap etmeli. Örneğin 50 bin nüfusa kapalı spor salonu ve yanında yüzme havuzu eklenmeli ki bu şehrin çocuklarından her branşta dünyaya hitap eden sporcular yetişebilsin. Bunu kentin en önemli meselelerinden biri olarak görüyoruz.

"7 GÜN 24 SAAT

"Kent merkezinde yaptığınız tüm projelerde müteahhit asla sabah saat 08.30 akşam 17.30 çalışma esasına göre çalışmaz. 7 gün, 24 saat, 365 gün çalışacak. Kendini ona göre ayarlayacak. Her türlü tedbirini alacak. 0rtalığı gündüz gibi aydınlatacak gece de çalışıp işi hızlandıracak. Bunun yol ve yöntemleri var. Hikayeyi birlikte yazacağız. Bu şehre birlikte hizmet edeceğiz. Bir yerde proje mi hayata geçirilecek? Yüzlerce toplantı yapacağız. Gerekirse aylarca tartışacağız. O şehrin dinamikleri ile STK'ları, meclisleri, odaları ile en son oylamaya varan kararlar alacağız. Ama şehirdeki arkadaşlarımıza şunları söyleyeceğiz; 'Bakın. Siz yüzde 49'da kaldınız. Söylediğiniz olmadı. Ama yüzde 51'le alınan karar herkes için de namustur. Hep birlikte sahip çıkacağız.' diyeceğiz. Bu şekilde bir yöntemimiz olacak. Böyle yaptığınız zaman gecikmeler, sarkmalar her şey ortadan kalkar."

KRUVAZIYER MÜJDESI

"Kruvaziyer gemileri inşallah bu yıl İzmir Limanı'na tekrar uğramaya başlayacak. Bu güne kadar kruvaziyer gemileriyle İzmir'e en çok 560 bin turist gelmiş. Bu sayının milyonlara çıkması lazım. Bizim hedefimiz Antalya'ya gelen 20 milyon turist. İzmir Kemeraltı'nı onların ağzına Antalya'da pelesenk yapacağız. Pamukkale'ye, Hiyerapolis'e, Afrodisyas'a, Efes'e, Meryem Ana'ya gelen turiste; 'İllaki Kemeraltı'na gitmeden ülkeme dönmem' dedirtir hale getirmeliyiz. İnanın bana Kemeraltı, İstanbul'daki Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısının çok çok daha ilerisinde ve daha geniş bir alana sahip. Ticaret olarak da onları çok çok geride bırakacağına inanıyorum."



"SÖZÜMÜZ NAMUSTUR"

"SÖZ söyledik mi asla yalan söylenmeyecek ki ömrümüzde de bilerek, isteyerek, kasten böyle bir şeyimiz olmadı. Söz verdik mi sonucu ne olursa olsun, ucu nereye varırsa varsın canımız pahasına olsun tutacağız. Biz bu şehri her şeyi ile emanet olarak görüyoruz. Emanete ihanet etmemek ve korumak için buradayız. Bunları da üstüne koyduğumuz zaman bu şehirde hep güzel şeyleri inşallah birlikte yapacağız."



KEMERALTI'NA AYRI ÖNEM

"Kemeraltı yılın 365 günü 24 saat yaşayan bir yer haline gelecek. Orada çok güzel bir iki örnek var. Onları çoğaltmak lazım. Kültür anlamında belki müzik, tiyatro veya gösteri türü etkinliklerin Kemeraltı'nın içlerine doğru taşınması lazım. Öncelikle Kemeraltı'nın sınırlarının genişletilmesi lazım. Bir tarafta Konak tünelinin üstleri, Yeşildere, Kadifekale diğer tarafta ise Alsancak Limanı'na kadar tarihi çarşının sınırlarının genişletilmesi lazım. Kemeraltı havasının İzmir'de çok geniş bir alana yayılması lazım. İçinde Kadifekale'den Kemeraltı'na inen çift hat teleferiğinde bulunduğu Yeşildere Projemiz var. Bu projenin Kemeraltı'na çok büyük anlam katacağını düşünüyoruz."