Karabağlar’da başkanın adını bile bilmiyorlar

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Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Karabağlar'da teşkilatla vatandaş ve esnafları ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da eşlik etti. Bozyaka semtinde esnafları tek tek dolaşan Bölünmez Çankırı, esnaflara gönül belediyeciliğini anlattı. Ara sokaklarda bitmek bilmeyen altyapı çalışmalarından dem vuran esnaf ve vatandaşlara, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Belediyeciliğe oy vermelerini isteyen Çankırı, "İzmir'in en kalabalık nüfuslu ilçelerinden olan Karabağlar'da taş taş üstüne konmadığını sahaya çıktığımızda çok net görüyoruz. Artık bizim gördüklerimizi vatandaşlarımız da görsün. İnşallah 31 Mart seçimlerinden ideolojik olarak değil, belediyecilik hizmetlerine bakarak oy kullanırlar" dedi. 24 Haziran seçimlerinden bu yana defalarca Karabağlar'da vatandaş ve esnafla buluştuğunu ancak 4,5 yılı aşan bir sürede görevde olan belediye başkanını tanımayan esnaflarla karşılaştığını belirten Bölünmez Çankırı, "Bozyaka'da esnaflara soruyorum belediye başkanını gören var mı diye kimse cevap veremiyor" dedi.