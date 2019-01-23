Voleybol maçında anneden terlik

İZMIR Genç Kızlar Süper Lig Final Grubu'nda Rota Koleji ile Karşıyaka arasında oynanan maçta bir veli, Rota Koleji antrenörüne ayağından çıkardığı iki terliğini de fırlattı. Rota Koleji Altyapı Antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi" ifadelerini kullandı.



ALTAY'IN İKİ YÜZÜ

SPOR Toto 1. Lig'de evindeki 8 maçtan sadece 7 puan çıkartıp taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Altay, deplasmandaki 10 maçtan 13 puan getirerek lige tutundu. Önümüzdeki iki hafta Afyonspor ve İstanbulspor ile İzmir'de oynayacak siyah-beyazlılar bu iki maçı kazanıp fobiyi yenmek istiyor.



KARŞIYAKA'DA ZORUNLU DEĞİŞİM

TFF 3. Lig'de Karşıyaka'da iki ön libero Fatih ve Arif'in cezalı olduğu haftada teknik patron Mesut Toros sistem içindeki oyuncuların yerini değiştirmek zorunda kalacak. Cezalı Fatih'in yerine Görkem'in oynamasını bekleniyor. Arif'in yokluğunda Mustafa Aşan ön liberoya çekilecek.