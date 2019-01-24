Büyük Menderes’e simsiyah su akıyor

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Denızlı'de vatandaşlar, Büyük Menderes'e akan Karaçay Deresi'nin kötü koku ve görüntüsünden rahatsız olduklarını belirtti. Karaçay Deresi'nin, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 7 kumaş boyama fabrikasının zararlı atıkları yüzünden kirlendiğini iddia edildi. Vatandaşlar, derenin temiz aktığını ancak fabrikalardan sonra simsiyah aktığını söyledi. DSİ tarafından kanala dönüştürülen derenin geçtiği güzergahtaki tarım arazilerine zarar verdiği öne sürüldü. Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, konunun vatandaşlar tarafından kendilerine ihbar edildiğini ve ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi. Fabrikalarda incelemelerin yapılacağını aktaran İl Müdürü Büyüksoy, arıtma tesislerinin kontrol edileceğini ve dereye bırakılan sularda yapılan analizlerin sonuçlarının paylaşılacağını aktardı.