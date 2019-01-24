E-İhracat büyük fırsatlar sunacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konferasını düzenledi. İhracatın yükselen değeri E-İhracat'ın önemi ve gösterdiği gelişimin konuşulduğu konferans Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) yapıldı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, e- ihracatın toplam ihracat içindeki payının henüz binde 3 seviyesinde olduğunu, E-İhracat treninin yeni kalktığını bu oranın 2023'e kadar yüzde 5'e çıkacağının öngörüldüğünü, e-ihracat trenini kaçırmamak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

EĞITIM VERILECEK

Dijital.net ve eCommerce Forum'un katkılarıyla gerçekleştirilen konferansına Egeli ihracatçıların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Zandar, "Türkiye'de e-ticaret pazarı 2013- 2017 arası yüzde 32 büyüme kaydetti. 2018 sonunda 50 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin toplam küresel perakendedeki payı yüzde 11 seviyesinde. Bunun da 2020'ye kadar yüzde 18'e yükselmesi planlanıyor. Bu etkinlikle e-ihracatın ülke ihracatına katkısını artırmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda E-İhracat konulu üyelerimize yönelik detaylı bir eğitim programı uygulanması konusunda anlaştık. Bu eğitimleri de Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında organize edeceğiz" diye konuştu.

TREN KAÇMAMALI

Türkiye'nin e-ticaret serüveni hakkında bilgi veren World eCommerce Forum Başkanı Ömer Nart ise, "Dünya üzerinde e-ticaretin payı hızla artıyor. Amazon'un 2017'deki cirosu yaklaşık 190 milyar dolar. ABD'nin e-ticaret pazar büyüklüğü ise 453 milyar dolar. ABD'de e-ticaret pazarının yüzde 45'i Amazon'dan geliyor" diye konuştu. Türkiye'de e-ticarete geçtikten sonra başarıya ulaşmış firmalardan örnekler veren Nart, e-ticarete geçmeyen firmalar için geç olmadığını, bir an önce treni yakalaması gerektiğini dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral, E-İhracat Yazılım Teknolojileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sosyal Medya ve Influencer ile E-İhracat konusunda katılımcıları bilgilendiren Orkhan Isayev ise, günümüzde geleneksel reklamların ya da reklam olduğu belli olan sosyal medya reklamlarının yeterince ilgi çekmediğini, bu nedenle yurtdışı pazarlara açılırken sosyal medya fenomenlerinden yararlanmanın etkili bir yol olduğunu söyledi ve çalışma süreçleri hakkında bilgiler verdi.