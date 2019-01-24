KOSBİ sanayicilerine Eximbank desteği

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) sanayicilerle bir araya geldi. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, KOSBİ Bölge Müdürü Cüneyt Öztürk ve KOSBİ bünyesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank olarak yürüttükleri kredi faaliyetlerini sanayicilere anlatarak, Eximbank desteklerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

SORU IŞARETLERI GIDERILDI

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, kısa süre önce bünyelerinde bir Eximbank İrtibat Ofisi açarak sanayicilerin Eximbank ile ilişkilerinde aracı olmak için bir hamle yaptıklarını söyledi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın İzmir'e her geldiğinde mutlaka KOSBİ'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Porsuk, "Sanayicilerimizin kafalarında soru işareti olan konuları doğrudan Adnan Yıldırım'a sormalarını, kendisinden tavsiyel almalarını istedik. Adnan Yıldırım da bizi kırmayarak bugün KOSBİ'de sanayicilerimiz ile buluştu" diye konuştu. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, "KOSBİ bu anlamda bizim hizmet verdiğimiz önemli bölgelerden biri. İhracatta sanayicilerin en büyük destekçisi olmayı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.