Selin Yağları, Güney Kore pazarına girdi

İzmır merkezli Selin Yağları, yatırım ve ihracat hamlesine devam ediyor. Firmanın yeni kuşak yöneticileri, Genel Müdür Musa Seyrek önderliğinde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yıl içinde hizmete sokmayı planladıkları yeni rafineri tesisi, tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca, "Selin" marka bitkisel yemeklik yağların Güney Kore pazarına arzını sağlayacak ilk büyük resmi sipariş alındı ve Güney Kore Pazarı için distribütörlük verildi. Firma, 2018 yılı ikinci çeyreğinde Trinidad ve Tobago'ya Natürel Sızma Zeytinyağı ihraç etme başarısı gösterdi.

ADIMLAR ATILDI

World Of Foods - İstanbul TR başta olmak üzere uluslararası sektörel ihtisas fuarlarına katılmayı planlayan selin Yağları, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2005, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve HELAL sertifikasyonlarını müteakip özellikle ABD'ye zeytinyağı ihracı ile ilgili olarak ORGANIC ve KOSHER Belgelendirmesi için gerekli adımları attı. 2019'da ihracat gerçekleştirilen ülke sayısını 40 çıkarmayı planlayan Selin Yağları Genel Müdürü Musa Seyrek, "Gerçekleştirdiğimiz yatırım, istihdam ve ihracat faaliyetleri yarınların güçlü Türkiye'si 2023 öncelikli ihracat hedeflerine ulaşmak konusunda sağlayabileceği katkı firmamızda heyecan ve motivasyon yaratıyor. İstikrar çok önemli" diye konuştu.