Yarımada bilimin merkezi olacak

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Karaburun Bölgesi için hazırladıkları projeyi Egeli Sabah'a anlattı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden galip çıkmaları durumunda İzmir'e kimlik kazandıracaklarının altını çizen Zeybekci, Karaburun Bölgesi'nde 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının akıl insanların dünya çapında bir merkez olduğu bir projeleri olduğunu dile getirdi. Zeybekci, "Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz... Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi kuracağız" dedi. Dünyaya anlatılacak"Urla ve Karaburun Yarımadası'nı komple kapsayan bir dünya merkezi düşünüyoruz" diyen Zeybekci, "Dünyanın başka hiçbir yerinde sağlanmayan teşviklerin avantajların olduğu ki hükümetimizin gerek serbest bölgeler kanununda gerekse proje bazlı teşvik sisteminde ki bunun mimarı benim. Bu ikisini buraya getirip o vadiyi bununla tanımlandırdığınız zaman dünyanın hiçbir yerinde bu tür cazip imkanların sağlanmadığı bir yer olacak. Gerekirse daha fazlasını vereceğiz. Gerekirse orası için özel kanun çıkartacağız. Yeni Zellanda da, Kanada da, Amerika'daki silikon vadisinde de Japonya'da bile olmayacak kadar içinde özel imkanların olduğu, özel şirketlerin girip kendilerine yer edindiği, muhteşem bir hikayemiz var. Bunu dünya pazarına anlatacağız" diye konuştu.

DÜNYA ŞEHRI OLACAK

Zeybekci, "Biz İzmir'i her anlamda pazarlayacağız derken belki pazarlama deyince aklında başka şey anlayanlar bunu anlayamazlar, kavrayamazlar. 'Biz İzmir'i Dünya şehir yapacağız' diyorsak, eğer 'İzmir dünyada sağlık turizminin merkezi olacak' diyorsak bu şekilde yapacağız. Şu an İzmir'de 4-5 yıldızlı oda sayımız Antalya'dakinin 22'de biri. Burada farklı bir şey olsun diyorsak biz bunu dünya yatırımcılarıyla yapacağız. İzmir'i dünyaya açacağız. Neyle? Altyapısı ile ortamı ile imkanı ile yatırım yerleri ile bunlarla yapacağız. Urla bölgesindeki bilim ve teknoloji vadimiz. Biz orada bir şey inşa etmeyeceğiz. Hukuki düzenlemeleri ile bir vadi yaratacağız. Çalışma izinleri için yatırımcının hiçbir kimseye başvurmayacağı, vergi muafiyetinin yüzde yüz olduğu, enerji ile ilgili desteklerin olduğu bir yer olacak. Tabi ki bunun yanında yatırımcıdan bazı taleplerimiz de olacak. Orada üretilen her türlü bilgi, teknoloji, marka ve patentin Türkiye'de tescil edilmesini isteyeceğiz. Dünya'da da tescil etsin ama Türkiye'de de tescil etsin. Bunun İlk prototiplerinin Türkiye'de üretilmesi, üretime başlanması şartını getireceği. İlk üretimi Türkiye'de yaptıktan sonra dünyanın herhangi bir yerinde de bunu ürettirebilir. Bu iyi huylu bir virüs. Bu etrafına bulaşacaktır. İzmir ve ülkemize çok kalıntıları olacaktır. Öyle bir şey hayal ediyoruz ki on binlerce bilim insanından bahsediyoruz. Bunun içeriye yansıması yüzbinler olacak" diye konuştu.