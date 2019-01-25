Spor Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında 14 golle zirvede yer alan Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran, tribünlerin "Marko Paşa" tezahüratıyla bağrına bastığı Portekizli yıldız, hedeflerinin Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi. Belirli bir gol hedefi koymadığını, her zaman daha fazla gol atmak için çabaladığını dile getiren Marco Paixao, "Benim işim gol atmak. Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak için gol atmaya devam edeceğim. Bu ligde akıllı oynarsanız fark yaratan bir takım olabiliyorsunuz" dedi.

TARAFTAR İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIYORUM

"Altaylı taraftarlara destekleri için tek tek teşekkür ediyorum" diyen 34 yaşındaki forvet, "Onlar sayesinde ben de bir sosyal medya kullanıcısı oldum. Tüm mesajları ve paylaşımları takip ediyorum. Biz futbolun bu yanını çok seviyoruz. İnsanların gönül verdikleri kulüplerin peşinden koşmaları, bizi motive etmeleri inanılmaz bir duygu. Bana verilen destek takıma da yansıyor. Onların sevgisini hissediyorum. O yüzden her maç elimden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösteriyorum. Süper Lig'e çıkmak için büyük adımlar atabileceğimize inanıyorum. Taraftarımız bizi takip etsin ve desteklerini sürdürsünler" diye konuştu.

POLONYA'DA FORMA GIYEN İKİZİ DE KENDISI GIBI GOLCÜ

Altay'ın gol makinesi Marco Paixao'nun ikiz kardeşi Flavio Paixao da başarılı bir forvet olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Polonya'nın en üst liginde mücadele eden Lechia Gdansk takımında forma giyen Flavio, çıktığı 20 maçta 12 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıp takımını sırtlıyor. Kardeşiyle birlikte küçüklükten bu yana futbolu çok sevdiklerini belirten Marco Paixao, "Ailemizde bizden başka futbolcu yok. Biz futbolcu olmayı çok istedik, çok çalıştık. Futbolu çok sevdik ve elimizden gelen her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.