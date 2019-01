Denis’s Moda’nın tasarımları büyüledi

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarı olan 'IF Wedding Fashion Izmir', 22 Ocak'ta kapılarını 13. kez moda severler için açtı. Her yıl fuara katılarak bu büyük organizasyona destek veren Denis's Moda'nın birbirinden zarif, farklı, benzersiz ve özel tasarımlı ürünleri yine göz kamastırdı. 28 ülkeye ihracat yapan, nisanlık, abiye ve damatlık sektöründe liderlik yapan Denis's Moda'nın kurucusu Engin Sentürk, "Bu yıl da özel koleksiyonumuzla 'If Wedding Fashion 2019 Izmir'de dikkatler üzerimizde çevrildi. Avrupa'nın yanı sıra Afrika'dan Asya'ya ve Türki Cumhuriyetleri'ne kadar genis ihracat agımız var. Bu önemli organizasyon sayesinde ürünlerimizi daha büyük bir yelpazeye yayarak, daha fazla kisiye ulastırmayı hedefliyoruz" dedi.

"ÇOK FARKLI ETKİNLİKLER VAR"

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan fuarın ülke ekonomisine de büyük artı deger kattıgını ifade eden Sentürk, "Genç stilistlere kesfedilme fırsatı sunan Gelinlik Tasarım Yarısması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu" dedi.