Özgür KAYNAR: İnşaatzedeler

İzmir'de inşaat firmalarının mağdur ettiği çok sayıda kişi var. İnsanlar parasını ödedikleri halde evlerini, tapularını teslim alamıyor! Ev sahibi olma hayali, kiracılıktan kurtulma ümidi; tamamlanamayan inşaat projeleri yüzünden hüzne ve belirsizliğe yerini bırakıyor! İnsanların hem paraları hem de hayalleri çalınıyor!

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek misali;

eksiklere rağmen yeni yuvasına kavuşanlar çaresizce, "Buna da şükür" diyor! Kimilerinin durumu daha dramatik! Onlar, teslim alamadıkları konutları için zamanında kullandıkları kredinin taksitlerini ödemeye devam ediyor.

Enayi durumuna düşürülmek, ruhbeden sağlığıyla ve aile saadetiyle oynamak, yaşamı mahvetmek bu olmalı! İşlerini düzgün yapan kurumsal ve köklü inşaat şirketlerine de zarar veren bu firmaların mağdurları, haklarını aramakta zorlanıyor.

Eylemler ile seslerini duyurmaya çalışıyor; gazetelere, internet sitelerine ve TV bültenlerine haberleri yansıyor. Sosyal yaraya dönüşen bu soruna nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum, ancak devletimizin el koyması elzem. İzmir'de bazı inşaat firmalarının sebep olduğu mağduriyetler, taahhütlerini yerine getirmemekle sınırlı değil! Altyapıya ve üstyapıya da telafisi güç, maliyeti yüksek zararlar veriyorlar! Elektrik hattı, kablo, boru geçirmek için yollar kazılıyor. Onlar delik deşik ediyor, görevliler tamir etmeye çalışıyor.

Cadde ve sokaklar bu yüzden dikiş tutmayan yamalı bohçaya dönüyor! Birileri para kazanacak diye hem kamu kaynakları israf ediliyor hem de çevre halkına eziyet çektiriliyor. Doğalgaz hatları nedeniyle sokakların altının cephanelikten farksız olduğu da unutulmasın! İzmir'de olumsuzluk yaşanmaması için Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) var aslında. Gel gelelim başıboşluk, koordinasyonsuzluk ve keyfilik AYKOME falan tanımıyor! İşte bir örneği...

Bayraklı 7384/5 Sokak, bir müteahhit tarafından kazıldığı için 4 gün boyunca trafiğe kapatıldı!

Sokak sakinleri günlerce evlerine ulaşmakta zorlandı, yaşadıklarına isyan etti! İnsanları canından bezdiren o çalışmanın ardından, çamur deryası ve köstebek yuvasından farksız bir yol kaldı!

Üstelik bu ilk de değildi!

Şimdi AYKOME'ye sormak lazım...

Bir inşaat firması 4 gün boyunca bir sokağı kapatabilir mi?

AYKOME buna izin verebilir mi? Bir diğer soru da Gediz Elektrik'e ve TEİAŞ'a...

Aynı sokakta vatandaşların elektriksiz kalmamak için sitelerinin ortak kullanım alanına kendi kaynaklarıyla kurup, mevzuat gereği devrettiği trafoya, bir inşaat firmasının projesine hat çekme izni vermek doğru mu, hak mı?..

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