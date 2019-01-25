Valı, sahıl güvenlık devrıyesıne katıldı

BUGÜN NELER OLDU

BalıkesırValisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Askeri törenle karşılanan Vali Ersin Yazıcı, askerleri selamladıktan sonra ziyaretin anısına Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı. Vali Yazıcı, Ege Bölgesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Ayvalık Güneş, Çıplak, Dolap ve Maden Adaları'nda inceleme yaptı ve yasa dışı göçle mücadele konusunda detaylı bilgi aldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmalar yaparak aynı zamanda cankurtaran görevi gördüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, "Balıkesir'de Ege'nin cankurtaranları, fedakar Sahil Güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil Güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk birçok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.