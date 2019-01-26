Akhisar��ın derdi çok!

BUGÜN NELER OLDU

Ligde 16. sıraya gerileyen ve düşme korkusunu daha fazla hisseden Akhisaspor'da dertler bitmiyor. Yarın deplasmanda son sıradaki Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan yeşilsiyahlı ekipte ameliyat olan Mustafa Yumlu ve Eray'ın yanı sıra Bilal, Kadir ve Dany sakatlıkları nedeniyle yok. Barbosa ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Cihat Arslan, yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki'nin form tutmaya başlamasıyla biraz olsun rahatladı. Akhisar'da takıma son transfer olarak katılan Edin Cocalic de oynayabilecek durumda.