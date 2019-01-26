El-bab gazısınden 1 aydır haber yok

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Manisalı Bertan Karaca, uzman çavuş olarak görev yaptığı Suriye'nin El-Bab kentinde uğradığı saldırı sonrasında arkadaşlarıyla birlikte yaralı olarak kurtuldu. Karaca, yaklaşık 1 yıl Manisa'da psikolojik ve fizik tedavi gördü. Tedavisinin ardından görev yapabilir raporu verilen Karaca, Kilis'teki birliğine geri döndükten sonra yaklaşık 5 ay görev yapmasının ardından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.Ardından Manisa'daki evine dönen Karaca, geçtiğimiz ay çantasını alarak evden ayrıldı. Ailesinin 1 aydır haber alamadığı eski uzman çavuş Bertan Karaca'nın durumundan endişe ediliyor. Jandarmaya oğlu Karaca için kayıp başvurusunda bulunan İbrahim Karaca, "Oğlum El- Bab'a gitti. Burada savaştı. 13 arkadaşıyla birlikte yaralandı. Yaralanınca evine döndü. Manisa merkezde 1 yıl önce tedavi gördü. Özel hastanelerde doktorlar iş göremez raporu verdiler. Psikolojisi bozuldu. Sağ kolunda da titremesi var. Oğlumun sözleşmesini feshetmişler. Benim yanımda 20 gün kaldı. Odadan dışarı çıkmadı. Oğlumun psikolojisi son derece bozuk. Hiç kimsenin yardımını kabul etmedi. Çantasını alıp annesiyle helalleşip gitmiş. Telefonları falan açmıyor. Telefonu açık olsa dahi meşgule atıyor. Ölü mü, diri mi olduğunu bilmiyorum. Cevap vermiyor" diye konuştu.