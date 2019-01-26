Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmırTorbalı'da 4 Haziran'da meydana gelen olayda Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı ile barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü (52) göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün'ü (57) de yaraladı. Teslim olup tutuklanan Yusufcan Özalp, mahkemede Fadime Yün'ü eşi Fahri Yün'ün öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların dinlenmesi için mahkeme ertelendi.İzmır'de Konak Meydanı Sahili'nden dün saat 12.00 sıralarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Polisi geldi. Ekipler, su üzerindeki kadını bota alıp, karaya çıkardı. Kalbinin durduğu fark edilen kadına kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Hayata döndürülen kadın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Manisa'nınSalihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler tarafından, bölgedeki 80 dekarlık alana yerli tohum kullanılarak arpa ekimi yapıldı. Yerli tohumlar ile milli tarımın geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 2018-2019 yılı üretim sezonundan itibaren hayata geçirilen proje kapsamında, Salihli'de ekimi yapılan arpalardan Haziran ayı başında 20 ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi.Meteorolojı2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 38 yılın en yağışlı ocak ayını geçiren İzmir'de bazı barajlar yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü de, çok acele kodu ile gönderdiği yazıda, yağacak yağmurlara karşı Balçova barajında tam doluluk olabileceğini ve baraj kapaklarının açılma ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda uyarıda bulundu.