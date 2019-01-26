Içme suyuna atık yağ karışıyor iddiası

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İzmir'inBayındır'ın ilçesinde Yakapınar Mahallesi sakini Nurdan Uçar (52), mahallede bulunan pirina fabrikasına ait atık yağ havuzlarının, depolanması gereken yağları sızdırdığını ileri sürdü. Uçar, Bayındır Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuruda bulundu. Uladı Çayı'nın hemen yanında bulunduğunu belirttiği havuzlar atık yağları yeraltına sızdırdığı için sondaj kuyularından çıkan suların yağlı olduğunu ve pis koktuğunu ileri süren Nurdan Uçar, İZSU da aynı bölgede sondaj kuyularının bulunduğunu kaydetti. Havuzlardan akan atık yağların, yeraltı suyuna, buradan da içme sularına karıştığını öne süren Uçar, yetkililerden önlem almasını istedi. Uçar, sondaj kuyularından çıkan suların renginin de kırmızıya yakın olduğunu söyledi. Şikayet üzerine İZSU, incelemenin ardından atık yağların sızdırılmamasını sağlayan havuzlardan bazılarının, yağları sızdırdığını belirlendi. İZSU, denetimin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak, önlem alınmasını istedi. Ancak il müdürlüğü, sızdırmanın söz konusu olmadığını yapılan incelemede sızıntı tespit edilmediğini açıkladı. Nurdan Uçar ise suç duyurusunda bulundu.