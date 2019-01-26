Şehit polis memuru için tören düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Geçtiğimiz gün Torbalı'da Ödemiş Köprüsü'nde kaza yapan iki araca müdahale eden ve trafik güvenliğini sağlamak için yola duba koyma isteyen polis memuru Tahir Kaltar'a (27), Hüseyin U. yönetimindeki minibüs çarptı. Kazanın şiddetiyle savrularak köprüden düşen 6 aylık polis memuru Kaltar, şehit oldu. Dün, şehit Kaltar için Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polisin acılı ailesinden annesi Suna Kaltar, polis memuru olan ağabeyi Rıdvan Kaltar, kardeşi Sinan Kaltar ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı telgrafı gönderirken İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ile şehit polisin meslektaşları, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin tabutuna kapanıp uzun süre gözyaşı döken anne Suna Kaltar'a İzmir İl Emniyet Müdürü'nün eşi Nükhet Aşkın destek oldu. Nükhet Aşkın, anne Suna Kaltar'ı tören boyunca yalnız bırakmadı.Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Aşkın, "Tahir Kaltar'ı şehit verdik. Acımız çok büyük ama biz biliyoruz ki şehadet çok yüce bir makamdır. Tahir kardeşimiz vatan sevgilisi ile dolu bir kardeşinizdi. Tahir kardeşimizin kederli ailesine sabırlar diliyorum, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu millete şehit acısı yaşatmasın. Mekanın cennet olsun şehidim" dedi. Duaların okunmasından sonra şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutunu meslektaşları omuzlarına aldı. Üzerine karanfiller atılan şehit polisin cenazesi, tören yürüyüşünün ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Kaltar için bugün Erzurum'un Köprüköy ilçesinde öğle namazında tören düzenleneceği açıklandı.Sürücü Hüseyin Uzun'un, emniyette susma hakkını kullandığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.