Taksicilerden eğitim rekoru

BUGÜN NELER OLDU

İzmırŞoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksicilikte örnek uygulamaya imza atıyor. Sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her ay düzenli eğitim programları gerçekleştiriliyor. Taksici olmak isteyen adaylar, halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor. Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polisler de terör ve uyuşturucu üzerine kursiyerleri bilgilendiriyor, nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor. 2014'ten bu yana 9 bin 530 kişi bu eğitimlere katıldı, başarıyla tamamlayanlar direksiyon başına geçme hakkı elde etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, "Gelen şikayetleri üzerine eğitimleri başlattık. Bu sayede hizmet kalitemizi ve memnuniyeti artırdık, Türkiye'ye örnek olduk" dedi.