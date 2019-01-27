Ege ünıversıtesı ıçın kktc’ye çıkarma

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EgeÜniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, birlikte görev yaptığı milletvekilleri ve görevde olan milletvekillerinden oluşan heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Heyet, KKTC'de önemli görüşmelerde bulundu. Heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Tüberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmeler yaptı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Budak, EÜ ile KKTC arasındaki işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle çok ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi. EÜ ile KKTC Kamu Hizmetleri Komisyonu arasında geçen yıllarda imzalanan işbirliği protokolünü bir süre önce yenilediklerine değinen Rektör Budak, "KKTC Kamu Hizmetleri Komisyonu ile sınav sorusu hazırlanmasına yönelik bir protokolümüz vardı. Bu protokole ek olarak iş birliğimizi daha fazla geliştirme noktasında önemli görüşmelerimiz oldu. KKTC ile her alanda iş birliğine açık olduğumuzu belirtmiştik. Gerekli teknik ve akademik alt yapıya sahibiz. Önceki dönem milletvekillerimizden oluşan heyetimizle KKTC'de önemli görüşmeler yaptık. Ege Üniversitesi olarak KKTC ile işbirliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.