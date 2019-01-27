İnşaat sektörünün sorunları tartışıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ile Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi'nin Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, görüş alışverişinde bulundu. Necip Nasır, İzmir'in bölgesiyle bütüncül planlarının tamamlanması için çok vakit kaybedildiğini belirterek, önümüzdeki yerel seçimin İzmir'in geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"KENTTE REVIZYON ŞART"

Nasır, "Mimar ve Mühendisler Grubu'nun İzmir Şubesi, bir sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli görevler üstleniyor. Plansız yapılaşmanın yıllar içinde İzmir'i içinden çıkılamaz bir duruma getirdiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Altyapı ve üstyapı anlamında kentte revizyon şart. İzmir gibi bir dünya kentine yakışacak şekilde planlı, programlı ve yaşamı kolaylaştıracak planlama ile kentimizi hakettiği noktaya kısa zamanda getirebiliriz. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Zeybekçi kentimiz için büyük bir şans. Zeybekçi hem ekonomi hem de belediyecilik alanında engin tecrübelere sahip, İzmir'in geleceği için önemli bir kişi" diye konuştu.