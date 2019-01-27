Kanalizasyon yok atık su bedeli çok

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğirdere Mahallesi'nde bazı sokaklarda kanalizasyon bağlantısı bulunmaması isyan ettirdi. Bölgede 80 ev ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bazı sokaklarda, kanalizasyon bağlantısı olmaması vatandaşları mağdur etti. Kanalizasyon altyapısı tam olarak olmadığı için atık su kullanımı da yapılamamasına rağmen, İZSU gönderdiği su faturalarına "atık su tüketim bedeli" yansıttı. Hem hizmet alamadıkları için hem de alamadıkları hizmetin bedelinin faturaya yansıtılması üzerine tepki gösterdi. Konu ile ilgili olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'ne başvuru yaptıklarını belirten mahalleliler, konunun bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, İZSU'nun sorunu çözmek yerine foseptik yaptırın önerisinde bulunduğunu iddia etti.

SORUNU ÇÖZÜN

Kanalizasyon bağlantısı olmadığından, atıkların sağlık açısından da sorun oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, "Kanalizasyon olmayan sokaklarımızla ilgili yetkili kurumlara başvuru yaptığımızda bizlere foseptik yapmamızı öneriyorlar. Gerekçe olarak da bu sokaklarımızın mahalle yerleşkesi dışında olduğunu gösteriyorlar. Yolu, suyu elektriği, telefonu ve interneti olan bir yer mahalle dışında olur mu? Almadığımız hizmet için her ay su faturalarında 'atık su kullanım bedeli' adı altında yaklaşık 30 lira ödeme yapıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu sorun çözülsün, mağduriyetimiz giderilsin" şeklinde konuştu.