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Ödemiş’te adaydan ’li adaya nezaket ziyareti

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Ödemiş’te AK Partili adaydan CHP’li adaya nezaket ziyareti
Ödemış AK Parti Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez ve beraberindeki ekip, Ödemiş'in CHP adayı Muhittin Cumhur Şener'i CHP İlçe Başkanlığı'nda ziyaret ederek başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarete, iki partinin ilçe başkanlarının yanı sıra MHP ilçe Başkanı İsmail Poyraz da eşlik etti. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz ile başkan adayı AK Partili Bezmez seçimlerin hizmet yarışı halinde geçmesini dilediklerini söyledi. Şener, "Ülkemize örnek olacak bir tabloyu yaşadık" dedi.
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Ödemiş’te AK Partili adaydan CHP’li adaya nezaket ziyareti
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