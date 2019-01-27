Ödemiş’te AK Partili adaydan CHP’li adaya nezaket ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

ÖdemışAK Parti Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez ve beraberindeki ekip, Ödemiş'in CHP adayı Muhittin Cumhur Şener'i CHP İlçe Başkanlığı'nda ziyaret ederek başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarete, iki partinin ilçe başkanlarının yanı sıra MHP ilçe Başkanı İsmail Poyraz da eşlik etti. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, MHP Ödemiş İlçe Başkanı İsmail Poyraz ile başkan adayı AK Partili Bezmez seçimlerin hizmet yarışı halinde geçmesini dilediklerini söyledi. Şener, "Ülkemize örnek olacak bir tabloyu yaşadık" dedi.