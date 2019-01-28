AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, MÜSİAD İzmir Şubesi 22'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya MÜSİ- AD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ile Alpay Özalan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve üyeler katıldı. Burada bir konuşma yapan Zeybekci, "Bizdeki bayrak yarışında atletizmdeki gibi bayrağı teslim edip geri çekilmek yoktur. Bayrağı veren ile alan hedefe doğru beraber koşar. Son nefese kadar hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Biz 'Durmak yok yola devam' sözünü değiştirdik, 'İzmir'de mazeret yok, yola devam' diyoruz. Denizli'de başladığımız yola 1 Nisan 2019'da inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz" dedi. İzmir'i dünyanın önde gelen şehirleriyle yarışır hale getireceklerini belirten Zeybekci, "İzmir'i dünya sahnesinde ön sıralara getireceğimize inanıyorum, inanmasaydım burada olmazdım" diye konuştu.MÜSİAD İzmir Şubesi'nin Genel Kurulu'na katılan Zeybekci, İzmir'in zaman kaybetmesine gönlünün razı gelmediğini kaydederek şunları söyledi: "İzmir'imize sahip çıkmak için, İzmir'i 21. yüzyıla yakışan bir hale getirmek için buradayım. Bu kent sadece bir partinin, bir ittifakın meselesi olamaz. İzmir, İzmirlilerin meselesidir. İzmir ne derse başımızın tacıdır." Zeybekci, "Turizm, sağlık turizmi, petrokimya, bilim ve teknoloji gibi alanlarda öncü kent olmak isteyen İzmir'imizde yatırımcıya yeterli alanın hazırlanmadığını görüyoruz. Bu yüzden sizden de İzmir'in tarafında olmanızı, şehrimizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum" diye konuştu. MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisindeki önemine de vurgu yapan Zeybekci, "Türkiye Ekonomisi testlerden, denemelerden, sınamalardan geçiyor. MÜSİAD Türkiye ekonomisi için, geleceğimiz için son derece önemlidir. İnşallah aramızdan dünya devleri, dünya markaları çıkacak. Çıktığını da biliyorum, bazıları milyar dolarlık cirolara ulaştı. Bu büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da MÜSİAD'ı 28 Şubat sürecindeki duruşuyla hatırladığını söyleyerek, özgürlükler noktasında net bir duruş ortaya koyduklarını ifade etti.



SAYGILI DÖNEMİ

DIVAN Başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptığı 22'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda MÜSİAD İzmir Şubesi'nin mevcut başkanı Ümit Ülkü, görevi tek aday olan Bilal Saygılı'ya devretti. Devir teslim kısmında İzmir Valisi Erol Ayyıldız da toplantıya katıldı.