‘sevgı elı’ çaresızlerın çaresı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Şubat Sevgililer Günü'nde 13. yaşına basacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30 bine yakın yuvanın imdadına koşan Sevgi Eli, 2018 yılı itibariyle 100 binden fazla kişinin derdine çare oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayırsever bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında Sevgi Eli'nin çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti. Sevgi Eli'nin tüm ilçelerle birlikte sınırları Denizli'yi şehri aşan bir güzelliğe dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Zolan, "Türkiye'de bir çok yerel yönetimin örnek aldığı Sevgi Elimiz, hayırseverlerimizin bağışları ile yüz binden fazla vatandaşımıza ulaştı. Çaresizlerin çaresi olmaya devam eden Sevgi Elimiz ile yüzler gülmeye devam ediyor. Sevgi Eli'ne yaptıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.