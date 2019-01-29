12 günlük aday

BUGÜN NELER OLDU

Asıldeprem Ödemiş'te yaşandı. 16 Ocak'taki PM'de Ödemiş Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna duyurulan Cumhur Şener'in adaylığı, 12 gün sonra iptal edilerek yerine Mehmet Eriş aday yapıldı. Şener'in adaylığının PM'de geri çekilmesinde 20 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın etkili olduğu öne sürüldü. Şener 16 Ocak'taki PM toplantısı sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından bir açıklama yapmış bu açıklamada yeniden aday olan Aziz Kocaoğlu'na destek verirken adı Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında öne çıkan Tunç Soyer ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı sert bir dille eleştirmişti. Dünkü olaylı MYK ve PM toplantılarının ardından mevcut Balçova, Bayındır, Güzelbahçe ve Karabağlar Belediye Başkanları yeniden aday gösterilirken adı büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ise Konak adayı oldu.