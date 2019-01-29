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Aynı sıklette değiller

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Aynı sıklette değiller
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i belirlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Şengül, "Belediye başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı dönemindeki başarısı, tecrübesi, bilgi birikimi ve bürokrasiye hakimiyeti ile partimizin Büyükşehir adayı Sayın Nihat Zeybekci, her anlamda rakibinden çok önde. Tunç Soyer'in, Nihat Zeybekci ile aynı sıklette olmadığı açıkça ortada. Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum" dedi.
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Aynı sıklette değiller
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