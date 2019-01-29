İhanete ortak olamam

CHP'NIN İzmir adaylarının belirlendiği kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında istifa şoku yaşandı. İddiaya göre PM toplantısında listeyi sert sözlerle eleştiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yaptığı konuşmada "MYK'nın İzmir'e karşı bakışını kabul etmiyorum. Bu liste başta İzmir Büyükşehir adayı olmak üzere parti örgütünün ve İzmirlilerin listesi değildir. Burada ilçelere uygun aday değil adaylara uygun ilçe belirlenmiştir" dedi ve istifa etti. Daha sonra istifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir'e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır.

" CHP MENEMEN'DE İSTİFA

CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirtti. Şahin'in, 2019 yerel seçimlerinde halkın ve örgütün baskısı üzerine yeniden aday adayı olduğu vurgulanan Taklak, " Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ediyoruz" dedi.