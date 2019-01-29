ZES’in istasyon ağı genişliyor

ZORLU Enerji geçen yıl kurduğu Zorlu Enerji Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdüren ZES tarafından, İzmir Gaziemir ile Manisa Merkez Zorpet ve Salihli'de tüketicilerin kullanımına sunulan şarj istasyonlarında, belirli bir süre için ücretsiz kullanım hizmeti verilecek.

SAATLIK KIRALANIYOR

Açılan yeni istasyonlarla İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da 23 noktada bulunan ZES istasyonlarının sayısının 2019 sonuna kadar 200'e çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar, Türkiye'nin birçok bölgesine şarj problemi yaşamadan rahatça yolculuk yapabilecek. Şarj istasyonlarının artması, elektrikli araç ekosistemine katkı sunarken, birçok elektrikli araç markasının da Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandırabilecek. Ayrıca şirket tarafından şarj istasyonlarına ek olarak, elektrikli araç ekosistemine katkıda bulunmak için "electrip" adında saatlik kiralama hizmeti veriliyor. Electrip ile tüketiciler belirlenen şarj istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralayabilecek.