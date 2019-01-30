Altay’da Karafırtına koptu

BUGÜN NELER OLDU

utbol kariyerinde profesyonel olduğu Altay'a bu kez teknik adam olarak dönen Sait Karafırtınalar dün resmi imzayı attı. Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İzmirli teknik adam,diye konuştu.