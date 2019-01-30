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’da Karafırtına koptu

1. Lig ekibi , geçen hafta ’dan ayrılan teknik direktör ’la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Altay’da Karafırtına koptu
Futbol kariyerinde profesyonel olduğu Altay'a bu kez teknik adam olarak dönen Sait Karafırtınalar dün resmi imzayı attı. Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. İzmirli teknik adam, "Altay'ın bir karakteri var. Her zaman kazanmak ve en üstte olmak için mücadele verir. Konum itibariyle sıkıntılı bir pozisyonumuz var ancak 3 maçlık bir galibiyet serisi bizi Play-Off yarışına ortak eder. İlk 2 zor ama ilk 6 neden olmasın" diye konuştu.
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Altay’da Karafırtına koptu
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