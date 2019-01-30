Azız’ın kurbanları

BUGÜN NELER OLDU

hafta sonu İzmir adaylarının açıklandığı PM toplantısına, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ekibinin tasfiyesi damga vurdu. Egeli Sabah'ın ulaştığı bilgiye göre kalmasına kesin gözü ile bakılan bazı belediye başkanlarının ipini PM toplantısından bir gün önce Bursa'da gerçekleştirilen ve gergin bir ortamda geçtiği öne sürülen görüşme çekti. Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaya göre Kocaoğlu, ismi büyükşehir belediye başkan adaylığı için ön plana çıkan Soyer hakkındaki çekincelerini bir kez daha paylaşmak için yol arkadaşı, İzmir eski milletvekili ve aynı zamanda büyükşehir belediye başkan aday adayı Alaattin Yüksel ile birlikte Bursa'ya gitti. Partisinin adaylarının tanıtım toplantısı için Bursa'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu ve Yüksel arasında sert diyalogların yaşandığı görüşmede iddiaya göre taraflar birbirine rest çekti. Bunun üzerine sinirlenen Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu ile birlikte ona yakınlığı ile bilinen çok sayıda ilçe belediye başkanını da tasfiye etme kararı aldı. Gergin ortamda geçen görüşmenin hemen ertesi günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından önce MYK'ya ardından da PM'ye sunulan listelerde içlerinde yeni dönemde adaylığına kesin gözü ile bakılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın da bulunduğu bazı belediye başkanları aday listesinden çıkarıldı. Atilla'nın yerine Mustafa İduğ aday gösterildi. Atilla'nın son anda liste dışı kalması parti kulislerinde "Aziz kendisi ile birlikte Olgun'u da yaktı" olarak yorumlandı. Karabağlar dışında Kocaoğlu'nun ekibinden kimse yeni dönem için oluşturulan listede yer bulamadı.