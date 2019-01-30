Seferihisar’a Soyer kazığı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'da adeta bir enkaz bıraktı. Belediye çalışanların maaşları aksatmasına rağmen 178 kez yurt dışına çıkan Soyer, borç batağındaki Seferihisar Belediyesi'nin milyonluk arazilerini arka arkaya sattı. Son yağışlarda alt yapı yetersizliği nedeniyle ilçe tamamen sulara gömüldü. İşyerlerini su basan esnaf çaresiz haldeyken, Soyer'in 10 gün Ankara'da koltuk derdine düşmesi ilçeye son kazığı oldu.

GEZENTİ BAŞKAN!

Seferihisar'ın CHP'li Belediye Başkan Tunç Soyer iki dönemlik başkanlık görevi süresince 178 kez yurt dışına çıktı. Belediye çalışanlarına maaşları geç ödenmesine karşın Soyer yurt dışı seyahatlerine aksatmadan sürekli devam etti. Ortalama her yılın neredeyse 3 ayını yabancı ülkelerde geçen Soyer'in seyahatlerinin sadece bilet ücreti 525 bin lira tuttu. Mevcut bütçe açığı, Seferihisar'ın gelecek 10 yılını ipotek altına aldı. Belediyenin borç açığı günden güne artarken, Soyer'in yurt dışı seyahatleri vatandaşların tepkisini çekiyor.

HDP SEVGİSİ

CHP'li Soyer, 2016 Eylül ayında 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı" şeklindeki açıklamayla da büyük tepki çekmişti. O dönemde bu açıklama karşısında HDP'liler, Soyer'e teşekkürlerini iletmiş, terör destekçilerinden gelen övgüler İzmirlileri yaralamıştı.

BORÇ ÜSTÜNE BORÇ

Soyer'in başkanlığında belediye bütçesi her yıl ortalama 20-30 milyon liralık açık verdi. Soyer, göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya sattı. Soyer'in satışa çıkarttığı belediye malları, Türkiye'nin ilk 'Cittaslow' yani sakin şehri olarak seçilen ilçeyi huzursuz etti. 6360 sayılı yasa ile Ürkmez ve Doğanbey belediyelerinin gayrimenkulleri Seferihisar Belediyesi'ne borçsuz devredilirken, bu bölgelerden gelen emlak ve imar harçları ile belediyenin borçlarının sıfırlanacağı düşünüldü. Ancak borçlar arttı. Her fırsatta belediyenin 2009 yılı öncesinden kalan Mal Müdürlüğü ve SGK borçlarını bahane eden Soyer, ikinci başkanlık döneminde de aynı gerekçelerle milyonluk arazileri satmak için meclisten özel yetki aldı. 2015 yılında aldığı yetki ile belediyeye ait dev turizm arazileri bir bir satıldı. Bunların içinde, 2016 yılı Ağustos ayında 52 bin 183 metrekarelik Sığacık Mahallesi'ndeki 1081 adada olan ve işletmesi Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye 47 yıllığına kiralanan, irtifa hakkı da PRS Otelcilik A.Ş.'de olan arazi de yer aldı. 13 milyon liraya satışa çıkaran arazi 13 milyon 650 bin liraya alıcı buldu.