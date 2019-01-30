Tarihe yazıp dibe itti

Akhisarspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, rakip olduğu ilk maçta eski takımını ligin dibine itti. Akigo'ya tarihi bir başarı yaşattıktan sonra yönetimle ücret konusunda anlaşamayıp ayrılan Buruk, sezon içinde Çaykur Rizespor'la anlaşmıştı. Aylardır düşme hattında son sırada kalan Rizespor, dün Akhisar'ı yenerek nefes aldı. Kupa kaldırıp tarih yazdığı Ege ekibinin karşısına bu kez rakip olarak çıkan Okan Buruk, bu galibiyetle eski göz ağrısını ateşe attı. Rize deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı son 20 dakikada yediği gollerle 3-1 kaybeden Akhisarspor lig sonunculuğuna geriledi, taraftarlarını tedirgin etti.

MUSA NİZAM PAHALI GELDI

BU arada Akhisarspor, Başakşehir'i ağırlayacağı maç öncesi stoper arıyor. Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları, Cocalic ve Caner'in cezalı duruma düşmesiyle elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılar, ara transferin son günlerinde alternatif isim bulmaya çalışıyor. Ege ekibinde ismi gündeme gelen Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Musa Nizam, yıllık 1.7 milyon TL isteyince transfer gerçekleşmedi. Teknik heyetin bu sezon yalnız Türkiye Kupası'nda forma giyebilen, ligde hiç oynamayan futbolcuya maliyeti nedeniyle soğuk baktığı öğrenildi. Akhisarspor'a önerilen Ankaragücü'nün 36 yaşındaki stoperi Yalçın Ayhan da yaş engeline takıldı. Akigo, transferin son 2 gününde stoper bulamazsa defansa takviye yapmayıp Cocalic ve Caner'in dönüşlerini bekleyecek.

Akhisarspor 9. deplasman maçında 7. yenilgisini alırken ligin en kötü dış saha performansına imza attı. Bu sezon sadece Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden Akigo 4 puanla ligin en az puan toplayan takımı olurken yediği 16 golle de kalesinde en çok gol gören ekip oldu.



EN ZOR MAÇ

Süper Lig'de sonuncu sıraya gerileyen Akhisar, bu hafta lider Başakşehir ile karşılaşıyor. Ceza ve sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Akhisar'da teknik direktör Cihat Arslan da cezası nedeniyle tribünde olacak.

Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir maçının biletleri, 5-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.