2019 Türkiye için fırsat yılı olacak

Türkiye'nin 2018 yılının ikinci yarısında yaşadığı suni döviz krizi, ülke olarak gösterilen reaksiyonla birlikte aşıldı. 2018'in sert virajların alındığı zorlu sınavlardan geçilen bir yıl olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Özellikle Ağustos ayı içinde yaşanılan suni döviz krizi, sadece Türkiye değil dünya ekonomisinde yaşanan spekülatif hareketler nihayete eremeden yerini yatırım ve ihracat motivasyonuna bıraktı. 2018 yılında çift hanelerin üzerinde olmasın derken yüzde 20'lerin üzerine çıkan enflasyon rakamlarına karşı önemli bir refleks gösterildi. Hem reel sektör kanadında Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ile hem de kamu tarafında vergi indirimleri başta olmak üzere pek çok adımla piyasalara moral aşılandı" dedi.

E-TICARET ÖNEMLI

Yaz aylarındaki ekonomik çalkantının yerini dengelenmeye bıraktığını gördüklerini belirten Özgener, "2018'de hayata geçirilmek istenen yapısal reformlara, sürdürülebilir büyüme hedefine ilişkin girişimlere önümüzdeki yılda da hız kesmeden devam etmeliyiz. 2019'un da sert virajların ardından geniş ve düz bir yolun başladığı bir yıl olacağına inanıyorum. 2019 senesinde her zamankinden daha fazla teknoloji, tasarım, markalaşma, patent, ar-ge ve inovasyon konuşulacak. Küresel arenada geleneksel sanayi şirketlerinin yerini bir tık ile ulaşabildiğimiz teknoloji devlerinin aldığı bu yeni dönemde, en çok da 'yeni şeyler söylemek', icat çıkarmak ve yeni düzeni dünyayla eş zamanlı olarak anlayıp harekete geçmek gerekiyor" dedi. E-ticretin önemine vurgu yapan Özgener, "İş dünyası, ihracat destekli devlet teşvikleri, Eximbank olanaklarını, uluslararası kurum ve kuruluşların, finansman kuruluşlarının web sitelerini sık sık gözden geçirmeli. Sanayi (Endüstri 4.0) ile ilgili gelişmelere vakit ayırılmalı" diye konuştu.

"GELECEĞI BAKIYORUZ"

Yeni yıl ile birlikte fırsatların artacağına inandıklarını belirten Özgener, "2019 yılı iyi değerlendirmesi halinde Türkiye için bir fırsatlar yılı da olacaktır. Özellikle ihracatımız için çok önemli bir konumda bulunan AB'de yaşanan gelişmeler önümüzdeki yıl da İZTO olarak markajımızda olacak. 2019 yılında en çok konuşulacak konulardan birisi Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle ilgili konular olacaktır. Geleceğin akıllı üretim ekonomisine 'Merhaba' dediğimiz şu günlerde, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi pek çok kavramı artık iş süreçlerimizde hayal etmeye başladık. Ülkemizin ve İzmir'in de Endüstri 4.0'ın üretim süreçlerin yarattığı büyük dönüşümden uzak kalmaması ve bu yapıya entegrasyonu önem taşıyor. Odamız koordinatörlüğünde "İzmir Teknoloji Platformu" kurulması için ilgili meslek komitelerimiz ile çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.