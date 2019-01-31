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’ye 5 yıldızlı hayvan tesisi

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Denizli’ye 5 yıldızlı hayvan tesisi
Denızlı Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı yarın açılacak. 5 yıldızlı tesisin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla saat 11:00'de yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmet veyrmeye başladığını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de parmakla gösterilen sayılı tesislerinden birini kente kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti.
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Denizli’ye 5 yıldızlı hayvan tesisi
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