Denizli’ye 5 yıldızlı hayvan tesisi

BUGÜN NELER OLDU

DenızlıBüyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı yarın açılacak. 5 yıldızlı tesisin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla saat 11:00'de yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesisin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmet veyrmeye başladığını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de parmakla gösterilen sayılı tesislerinden birini kente kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti.