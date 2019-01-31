Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Erkunt’tan Ege’ye özel traktörler

Erkunt’tan ’ye özel traktörler

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Erkunt’tan Ege’ye özel traktörler
Türkıye'de yerli tasarım traktörleriyle sektörün en hızlı büyüyen firmalarından biri olan Erkunt, 2019'da da pazara sunduğu yeni ürünlerini, çiftçilerden gelen önerlerle üretiyor. Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, Egeli çiftçiler tarafından büyük beğeni ve hayranlık toplayan Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle yine fuarın gözdesi olmayı hedeflediklerini söyledi. Saylan, "150'ye yakın ürün yelpazemize baktığımızda her ürünü kullanıcı için tasarlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege'de bunun yaşayan örneğini görebiliriz; Meyveci ve yeni Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erkunt’tan Ege’ye özel traktörler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN