Erkunt’tan Ege’ye özel traktörler

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'deyerli tasarım traktörleriylesektörünen hızlı büyüyenfirmalarındanbiri olan Erkunt,2019'da da pazarasunduğu yeni ürünlerini,çiftçilerdengelen önerlerle üretiyor.Erkunt TraktörGenel Müdürü TolgaSaylan, Egeli çiftçilertarafından büyükbeğeni ve hayranlıktoplayan Kısmet58E ve Meyveci traktörleriyleyine fuarıngözdesi olmayıhedeflediklerini söyledi.Saylan, "150'yeyakın ürün yelpazemizebaktığımızdaher ürünü kullanıcıiçin tasarlamayaçalıştığımızı söyleyebilirim.Ülkemizincoğrafi koşullarınauygun olmayan, çokpahalı ve giderleriçok yüksek traktörüretmek yerine, teknolojiyiihtiyaca göretasarladık. Ege'debunun yaşayan örneğinigörebiliriz; Meyvecive yeni KısmetAilesi, bölge çiftçisinintalepleri doğrultusundatasarlandıve bugün baktığımızda,bu traktörlerEgeli çiftçinin en çoktercih ettiği ürünlerimizinbaşında geliyor"dedi.