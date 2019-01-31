Erkunt’tan Ege’ye özel traktörler

Türkıye'de
yerli tasarım traktörleriyle
sektörün
en hızlı büyüyen
firmalarından
biri olan Erkunt,
2019'da da pazara
sunduğu yeni ürünlerini,
çiftçilerden
gelen önerlerle üretiyor.
Erkunt Traktör
Genel Müdürü Tolga
Saylan, Egeli çiftçiler
tarafından büyük
beğeni ve hayranlık
toplayan Kısmet
58E ve Meyveci traktörleriyle
yine fuarın
gözdesi olmayı
hedeflediklerini söyledi.
Saylan, "150'ye
yakın ürün yelpazemize
baktığımızda
her ürünü kullanıcı
için tasarlamaya
çalıştığımızı söyleyebilirim.
Ülkemizin
coğrafi koşullarına
uygun olmayan, çok
pahalı ve giderleri
çok yüksek traktör
üretmek yerine, teknolojiyi
ihtiyaca göre
tasarladık. Ege'de
bunun yaşayan örneğini
görebiliriz; Meyveci
ve yeni Kısmet
Ailesi, bölge çiftçisinin
talepleri doğrultusunda
tasarlandı
ve bugün baktığımızda,
bu traktörler
Egeli çiftçinin en çok
tercih ettiği ürünlerimizin
başında geliyor"
dedi.