Katar’a yapılan ihracat 1 milyar doları aştı

SUUDI Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, 2018 yılında ihtiyaç duyduğu her şeyi Türkiye'den aldı. Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018 yılında yüzde 62'lik sıçrama ile 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükselirken, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10 basamak birden atlayarak 47. sıradan, 37. sıraya çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Katar dostu ülkelerin katıldığı 1.Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye 26 firma ile iştirak ettiğini hatırlatarak, "Katar Uluslararası Ürün Fuarı'nın da itici gücü ile 2019 yılında Türkiye'nin Katar'a ihracatının benzer bir artış seyriyle devam etmesini ve 1.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

ZEMIN HAZIRLANIYOR

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin Türkiye lehine sürekli arttığı bilgisini veren Eskinazi, "2018 yılının 11 aylık döneminde Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacmi Türkiye lehine 691 milyon dolar fazla verdi. Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması da Katar'a ihracatımızı arttırmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi daha da artacak" diye konuştu. Öte yandan 2018 yılında Katar'a EİB üyelerinin gerçekleştirdiği ihracat ise, yüzde 44'lük artışla 60 milyon dolardan 87 milyon dolara yükseldi.