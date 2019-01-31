Mınık Öykü Arın’ın anımasyonu yapıldı

İzmır'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer nakil bekleyen hastaların durumuna dikkat çekmek için çizgi film hazırlandı. Kök hücre nakli hakkında farkındalık ve bilgilendirme yapılması amaçlanan yaklaşık 2.5 dakikalık filmde ilik nakli bekleyen çocuklar için nasıl bağışçı olunabileceği konusunda bilgilere yer veriliyor. Projede gönüllü olarak yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sabire Soytok, Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı'nın yüksek lisans öğrencileri olduğunu belirterek, hastalığı öğrendikleri günden bu yana destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

15 GÖNÜLLÜ HAZIRLADI

Soytok, senaryoyu Öykü'nün annesi ve öğrencilerle yazdıkları ifade ederek, "Kök hücre bağışı yapacak insanlar tedirgindi. Animasyonun amacı kök hücre bağışında bir sıkıntı olmadığını, küçük bir kız çocuğunun her dakika canı acırken donörün sadece 5 dakikasını vereceğini vurgulamaya çalıştık. 15 gönüllü öğrencim aktif olarak yer aldı. Canla başla çalıştılar. Bu videonun farkındalık yaratacağına inanıyorum. Çok az zamanımız kaldı. Mart ayının başına kadar donör bulmak zorundayız" diye konuştu.