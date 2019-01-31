Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Oğlunun şehit sayılmasını istiyor

Oğlunun şehit sayılmasını istiyor

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Oğlunun şehit sayılmasını istiyor
Manısa'nın Akhisar ilçesinde 28 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı'nın programında görev alan polis memuru Turan Sütcü, programın ardından gece görevine devam etti. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında görevi başında kalp krizi geçiren Sütcü, önce Manisa Devlet Hastanesi'ne ardından da Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 1 kez ameliyat olan Sütcü, 17 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Memleketi Akhisar'da resmi törenle defnedilen polis memuru Sütcü, resmi olarak şehit sayılmadı. Oğlunun şehit sayılmasını isteyen anne Demire Sütcü, "Ankara'dan gelen evraklarda 'şehit değildir' denildi. Akhisar'a Türk bayrağı sarılı tabutla geldi. Şehit olarak tören yapıldı. Ama şehitliğe gömülmedi. Ben oğlumun şehit sayılmasını istiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunun şehit sayılmasını istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN