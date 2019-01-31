Oğlunun şehit sayılmasını istiyor

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Manısa'nınAkhisar ilçesinde 28 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı'nın programında görev alan polis memuru Turan Sütcü, programın ardından gece görevine devam etti. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında görevi başında kalp krizi geçiren Sütcü, önce Manisa Devlet Hastanesi'ne ardından da Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 1 kez ameliyat olan Sütcü, 17 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Memleketi Akhisar'da resmi törenle defnedilen polis memuru Sütcü, resmi olarak şehit sayılmadı. Oğlunun şehit sayılmasını isteyen anne Demire Sütcü, "Ankara'dan gelen evraklarda 'şehit değildir' denildi. Akhisar'a Türk bayrağı sarılı tabutla geldi. Şehit olarak tören yapıldı. Ama şehitliğe gömülmedi. Ben oğlumun şehit sayılmasını istiyorum" dedi.