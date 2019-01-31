Yabancı sermaye esbaş’a yöneldi

İzmir'de yabancı sermayenin yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarıyla öne çıkan Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) 2019 için 4 büyük yatırımın devreye alınması konusunda görüşmeler son aşamaya geldi. ESBAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Güler, dünyaca ünlü firmaların üretim üsleriyle stratejik tesislere ev sahipliği yapan bölgede ticaret hacminin geçen yıl yüzde 6 büyümeyle 4 milyar 405 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Güler, bölgede 78'i yabancı 176 şirketin önceki yıla göre çalışan sayısını bin 500 artırarak 19 bin 950'ye ulaştırdığını belirten Güler, bölge ihracatının ise 2 milyar 187 milyon dolara çıkarak en çok ihracat yapan 11'inci kenti geride bırakır bir büyüklüğe ulaştığını aktardı.

HAVACILIKTA SÖZ SAHIBI

İhracatın kilogram başına değerinin ise 8.56 dolar olarak gerçekleştiğini, bunun Almanya'nın yaklaşık 2 katı, Türkiye'nin ise yaklaşık 7 katına karşılık geldiğini ifade eden Güler, havacılık, otomotiv gibi yüksek teknolojiye dayalı yatırımların yanında tekstilde yüksek kar marjıyla çalışan dünya devlerinin bu katma değerin oluşmasından önemli rol üstlendiğini dile getirdi. ESBAŞ'ın tam doluluğa ulaşmış olması nedeniyle geçen yıl yeni bir yatırım yapılamadığını, "organik bir büyüme yaşadıklarını" vurgulayan Güler, altyapısı tamamlanan genişleme bölgesinde yatırım hareketliliğinin 2019 yılı ile birlikte başlayacağına dikkati çekti. Genişleme bölgesiyle ESBAŞ'ın yüzde 12 büyüyeceğini belirten Güler, "Genişleme bölgesi için şu an görüştüğümüz yabancı ve yabancı ortaklı 4 yatırımcı var. Birkaç ay içinde en az üçüyle el sıkışıp yatırıma başlayacağız. Tüm altyapı hazır. Şu an için ruhsatı alınmış bir yatırım yok. Bizim özellikle havacılık alanında ciddi bir tanınırlığımız oldu. Bu alanda çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle Almanya'daki fuarlar ve sektörün ilgilileriyle görüşme halindeyiz. Otomotiv sektöründe de katma değeri yüksek üretim yapan şirketlerle görüşüyoruz" diye konuştu.

ASIL BÜYÜME 2020'DE

Genişleme arazisinde kurulacak yatırımların ancak yıl sonuna yetişebilmesi nedeniyle gelecek yıl rakamlarına fazla katkı vermeyeceğini dile getiren Faruk Güler, yılı yine yüzde 6 büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini, asıl büyümeyi 2020'de yakalamayı öngördüklerini aktardı. Ege Serbest Bölgesi'nde Hugo Boss, Gates, Delphi Automotive, Eldor Electronics, Lansinoh gibi farklı ülkelerden yatırımların yanı sıra F35 uçak motoru parçalarının üretildiği Kale Pratt & Whitney'e ait stratejik tesisler faaliyet gösteriyor.