Bozdağ Kayak Merkezi faaliyete geçirilecek

İzmır'ın Ödemiş'e ilçesine 26 kilometre mesafedeki Bozdağ'ın bin 540'ıncı metresinde 1997'de İzmir İl Özel İdaresi tarafından açılan kayak merkezi eski günlerine dönecek. İlk olarak 1999 yılında düşen çığın ardından kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi, valilik tarafından kapatıldı. Ardından 2003 yılında İzmir Balçova Termal Tesisleri tarafından devralınan merkez gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra hizmete açıldı. Ancak kayak merkezinde 2013'te 2 kez çığ tehlikesi yaşandı. Tesislere doğru ilerleyen kar yığını, merkeze zarar verdi. Tesis, İzmir Valiliği'nin kararıyla bir kez daha kapatıldı.

YENİ PROJE HAZIR

Geçtiğimiz yıl haziran ayında ise tesis Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan tesisin tekrar faaliyete geçirilmesi için Çığ Projesi hazırlandı. 18.5 milyon lira ödenek tahsis edilen kayak merkezi için proje kapsamında tesisteki daha önce dağın yamaçlarındaki ahşap olan çığ düşmesini engelleyen bariyerler yerine, 100 yıl ömrü olan çeşitli uzunluklarda 9 sıra halinde 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ve zirvesine rüzgar perdeleri yapılacak. Ayrıca, tesisteki teleski, telesiyej ve kayak pistleri de elden geçirilecek. Çığ Projesi'nin gelecek kış sezonuna kadar tamamlanıp, tesisin tekrar hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.