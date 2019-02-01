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’den büyük başarı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
İzmir Bilfen’den büyük başarı
Eğıtımdekı adından söz ettiren Bilfen Okulları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl ortaöğretime yönelik olarak düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı'nın bu yıl 26.ncısı düzenlendi. Geçen yıl ilk aşamayı geçerek ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Sude Filiz, yapılan ikinci aşama sınavlarında da büyük başarı göstererek bronz madalya almaya hak kazandı. Filiz, bu büyük başarısıyla TÜBİTAK'tan burs kazanırken aynı zamanda ÖSYM'den ek puan almış oldu.
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İzmir Bilfen’den büyük başarı
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