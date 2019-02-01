Kemeraltı’nda yine aynı manzaralar

İZMIR'DE her gün binlerce kişinin alışveriş yapmak için gittiği tarihi Kemeraltı Çarşısı yağmura yine yenik düştü. İzmir'in bir çok yerde su baskınları yaşanırken, her yağışta aynı görüntülerin ortaya çıktığı tarihi çarşıda bazı dükkan ve sokaklar sular altında kaldı. İzmir'de, gece başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla sürdü. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı.

"SIFTAH YAPAMADIK"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise manzara yine aynıydı. Yağmur suları nedeniyle birçok iş yerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok esnaf, olumsuz hava koşulları ve dükkan önlerinin göle dönmesi nedeniyle siftah dahi yapamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, altyapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi. Tarihi çarşıdaki yağmur sularını uzaklaştırmaya yönelik son çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin merhum eski başkanlarından Ahmet Piriştina döneminde yapıldığını hatırlatan esnaf, "Aziz Kocaoğlu zamanında çarşı ile ilgili bir adım atılmadı. 14 senemiz boşa gitti" şeklinde isyan etti.