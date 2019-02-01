Müjdeler sevindirdi

Somalı madenciler kadro ve SMA hastaları ise ilaç bedeli müjdesiyle sevince boğuldu. AK Parti Genel Merkezi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somalı madencilere müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Soma Işıklar Bölgesi'nde bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz" dedi.

MADENCILER MEMNUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Soma'da yankı buldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve maden işçileri duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sendika Şube Başkanı Çakır, "Açıklamalar, bizleri ve 2 bin 400 maden işçimizi sevindirdi. Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 çalışan arkadaşımız her ayın başında 'Acaba işten çıkartılır mıyım?', 'Maaşım yatar mı?', 'Madene giriş kartım kırmızı yanar mı?' diye endişe ve korku içindeydi. Biz sendika yönetimi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Madenci Şenol Kral, "Başkanımız, bize yalnız olmadığımızı hissettirdi" dedi. Bir diğer madenci Hasan Mert (19) ise, "Kadroya alınacak olmamız nedeniyle mutluyuz. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz ve huzurluyuz" diye konuştu.

BAYRAM YAPTILAR

Madencilerin ardından bir müjdeyi de SMA hastaları ve yakınları aldı. Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce onay işlemlerini başlattığı, SMA Tip 1'den sonra SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili ilaç bedellerinin de ödeme kapsamına alması, uzun süredir ilaç bekleyen hastaların ailelerinin yüreklerine su serpti. İzmir'de SMA Tip 2 hastası 4 yaşındaki Doruk Çukurcu'nun annesi Arzu Çukurcu (38) ve Uygar Çukurcu (33),kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağının açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadığını belirterek, heyecanla ilaca kavuşacakları günü beklediklerini söyledi. SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran da ilaç onayı alan tüm ailelerin bir bayram havası yaşadığını belirterek uzun süren bir bekleyişin olumlu sonuçlandığını dile getirdi. Düzenlemenin 400 civarında hastayı kapsadığını anlatan Başaran, "Resmi Gazete'de yayımlandığı anda onay alan hastalarımız ilaçlarını kullanmaya başlayacak. Bu hastalık, ölümcül bir kas hastalığı. Şimdi bu aileler hayata daha sıkı tutunabilecek. Herkes çok mutlu. İlacı bekleyen 400- 450 kişi var. Yarısı onayını aldı, diğer yarısı bazı tetkikler zaman aldığı için bekliyor" dedi.