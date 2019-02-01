Tarım ihracatında aslan payı Ege’nin

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Tarımürünleri ihracatında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılı sonunda 5 milyar doları astı. Türkiye'nin 2018 yılında gerçeklestirdigi 22,6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'lik dilimine Ege Ihracatçı Birlikleri'ne baglı ihracatçılar imza attı. Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesi'nden gerçeklestirdigi 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının tamamına yakınının katma degerinin Türkiye'de kaldıgına dikkati çekti. Tarım sektörünün hak ettigi degeri alamadıgı uyarısında bulunan Celep, "Tarım sektörü refahını artırdıgımız takdirde üretici, üretim bölgelerinde kalır ve üretmeye devam eder. Politikalarımızı bu sonuca ulasacak sekilde kurgulamamız gerekiyor" seklinde konustu.