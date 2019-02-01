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ihracatında aslan payı Ege’nin

’nin 2018’de gerçekleştirdiği 22.6 milyar dolarlık ürünleri ihracatının yüzde 22’lik dilimine Egeli ihracatçılar imza attı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Tarım ihracatında aslan payı Ege’nin
Tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılı sonunda 5 milyar doları astı. Türkiye'nin 2018 yılında gerçeklestirdigi 22,6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'lik dilimine Ege Ihracatçı Birlikleri'ne baglı ihracatçılar imza attı. Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesi'nden gerçeklestirdigi 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının tamamına yakınının katma degerinin Türkiye'de kaldıgına dikkati çekti. Tarım sektörünün hak ettigi degeri alamadıgı uyarısında bulunan Celep, "Tarım sektörü refahını artırdıgımız takdirde üretici, üretim bölgelerinde kalır ve üretmeye devam eder. Politikalarımızı bu sonuca ulasacak sekilde kurgulamamız gerekiyor" seklinde konustu.
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Tarım ihracatında aslan payı Ege’nin
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