Zeybekci’den turizm hamlesi

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Alsancak'ta Kültür Platformu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, Izmir'in birlerce yıl ticaretin, sanatın, kültürün, ulasım yollarının kesisme merkezi oldugunu belirterek, Çin'den baslayan ipek yolunun kapısı oldugunu ifade etti. Izmir'in zaman kaybettigini, sehirler yarısında geri kaldıgını kaydeden Zeybekci, "Bir Izmir hikayesi yazmak için yola çıktım. Izmir bu zamanda kanalizasyon fosseptik sorunuyla ugrasmamalı. Geleceginin Izmir'ini birlikte tanımlamamız gerekiyor" dedi. Izmir'in kent sınırlarıyla algılanamayacagını aktaran Zeybekci, söyle devam etti: "Türkiye, dünyanın en önemli arkeoloji bölgeleri arasında yer alıyor. Türkiye'de yapılan mega projeler Izmir'e çıkıyor, tamamlanacak olan Izmir-Antalya yolu ve ardından gelecek olan hızlı tren de bunlardan biri. 5 yıl sonra 40 milyon turisti çekecek olan Antalya'dan çok sayıda turist, 2.5 saatte Izmir'e getirilecek. Yapılacak düzenleme ve alt yapılarla Smyrna'dan Agora'ya, Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye Izmir'in tarihi bir bölgesi olusturulacak. Bu alanlar çekim merkezi haline getirilecek." Konak Belediye Baskan Adayı Melek Eroglu da, Konak'ın 5 bin yıl önce Izmir'in merkezi olarak kabul edildigini, uzaklastıgı tarihine yakısır hale gelmesi için projeler hazırladıklarını ifade etti. AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül ise, Alsancak'ın yıllardır hak ettigi hizmeti alamadıgına vurgu yaparak, "Izmir denince ilk akla gelen yerlerden biri de Alsancak. Ama burada karmasa ve otopark sıkıntısı son dönemde giderek arttı. Alsancak'ın degerlerini koruyacak projeler yapılmadı. Sorunları kısa sürede çözecek bilgi ve birikime sahip birine ihtiyaç var. Bu kisi de Sayın Nihat Zeybekci" dedi.