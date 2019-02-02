Atakan gitti Furkan kaldı

BUGÜN NELER OLDU

devre arası transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi. Siyah-beyazlıların genç ön libero Atakan Çankaya, 1. Lig kulüplerinden Osmanlıspor'a transfer oldu. İzmir ekibinin, Başkent temsilcisinden bonservis bedeli olarak 1 milyon lira alacağı açıklandı. Atakan Çankaya'nın bir sonraki transferinden ise Altay'a yüzde 25 pay verilecek. Yönetimin Ankaragücü ile transfer konusunda prensip anlaşmasına varırken, Furkan yuvada kalmayı tercih etti. Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcuya yönetim kontratını uzatma teklifinde bulunacak. Furkan teklifi kabul etmezse kadro dışı bırakılması gündeme gelecek.Karşıyaka sıkıntılıKemerspor 2003 deplasmanı öncesi teknik heyeti tatlı bir sıkıntı aldı. Teknik patron Mesut Toros'un Düzce'de 11'de şans verdiği Özgür, Battal ve Görkem büyük alkış alırken, Fatih ve Arif'in cezası sona erdi. Sakatlığı geçen Doğukan da takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Mesut Toros, "Görev verdiğimiz tüm isimler müthiş oynadı. Kemer deplasmanı öncesi en adaletli ve doğru kadroyu çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.Manisaspor umutluToto 2. Lig'de mücadele eden ve herkesin düştü gözüyle baktığı Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün, "Çıkmamış candan ümit kesilmez. Az da olsa şansımız var. Biz o az şansı çoğaltmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün maçlar final niteliğinde" diye konuştu. Manisa bugün Uşakspor'u ağırlayacak.