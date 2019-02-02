CHP dağılıyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP İzmir'de kriz hiç eksik olmuyor. CHP'de son olarak, Selçuk, Torbalı ve Bayraklı krizleri patlak verdi. Son parti meclisinde 29'a karşı 30 oyla CHP Genel Merkezince Filiz Ceritoğlu Sengel'in isminin Selçuk Belediye Başkan adayı olarak açıklanması ilçeyi karıştırdı. Sengel'in adaylığının hukuki açıdan tartışmalı olduğunu öne süren İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, "Salt çoğunluk sağlanmadı. Selçuk adayı bir sonraki PM'de yeniden oylanıp belli olacak" dedi. Ardından da ilçe yönetimi belediye başkanı ve meclis üyesi aday adaylarının katılacağı toplantı organize etti. İlçe yönetiminin düzenlediği toplantı İl yönetiminin sert tepki göstermesine neden oldu. İlçe yönetimine yazı gönderen İl başkanlığı, Selçuk adayının Filiz Ceritoğlu Sengel olarak PM'de oylanıp kesinleştiğini belirterek ilçe yönetiminden toplantıyı derhal iptal etmesini istedi. İlçe yönetimi, reste restle karşılık verdi ve 30 Ocak'taki toplantıyı iptal etmedi. Toplantıya 27 Ocak'taki PM toplantısı sonrası Selçuk adayı olarak açıklanan Filiz Ceritoğlu Sengel katılmazken bazı belediye başkan aday adayları ile belediye meclis üyesi aday adaylarının katıldığı öğrenildi. Eski Selçuk Belediye Başkanı ve aynı zamanda aday adayı olan Vefa Ülgür yaşananlara tepki gösterdi. "Böyle parti yönetilmez" diyen Ülgür yazının altında imzası bulunan il yöneticilerinin de belediyelerde çalışan bankamatik memurları olduğunu öne sürdü. Ülgür; "Bu yazıyı bilmediklerinden göndermişlerdir diye düşünüyorum. Bilselerdi göndermezlerdi. İlçe başkanlığına böyle yazı gönderilmez. Ben aday adayıyım ama aynı zamanda eski başkanım. Filiz hanım sahada çalışmalarına başladı ama seçildikten sonra biri dava açarsa parti itibar kaybeder. Yeniden PM'de oylama yapılır. Yine Filiz hanımın adı oylanır. Bu sefer 32-33 oy alır, olay biter" dedi. Şimdi tüm dikkatler il yönetimine çevrildi. İl yönetiminin ilçe yöneticileri hakkında herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu.