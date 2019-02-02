Dağdan kopan kaya eve girdi

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İzmır'ın Tire ilçesinde, dağlık alandan kopan kaya parçası, evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Deprem olduğunu sanan evdekiler, kaya parçasını görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen ekipler, evin boşaltılmasına karar verdi. Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi'ndeki Kayhan ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Hafta başından bu yana etkili olan yağmurun toprağı yumuşatması sonucu, dağlık alandan kopan kaya parçası, Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Bu sırada evde bulunan aile deprem olduğunu zannederken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yaralananın olmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi. Olayın olduğu sırada diğer odada oturduklarını belirten Hasan Kayhan, "Bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Adeta ev gitti geldi. Sesin geldiği odada dev bir kaya parçasının evden içeri girmiş olduğunu gördük. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Tepede başka büyük bir kaya daha var. O dev kaya da gelirse eve daha büyük tahribat verecek" dedi.