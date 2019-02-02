İkçü ıle müsiad’ın projelerı artacak

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MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şube Başkanlığı'na seçilen Bilal Saygılı'yı ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, yeni yönetime başarılar diledi. Rektör Prof. Dr.Köse, "MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığına seçilen Sayın Bilal Saygılı'yı tebrik ediyor; verimli, bereketli, hayırlı bir dönem olmasını diliyorum" diye konuştu. Başkan Saygılı da İKÇÜ heyetinin ziyaretinde, "Değerli Rektörümüz Saffet Köse'ye ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederim. Üniversite onaylı, üyelerimize ve vatandaşlara dokunan insan odaklı projeleri hayata geçireceğiz. Özellikle bu dönemde çocuk ve gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik sosyal projelere de imza atacağız" dedi.